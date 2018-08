US-Gericht stoppte Verbreitung von Software für 3-D-Druck einer Pistole

"Liberator" kann nicht durch Metallschleusen entdeckt werden und hat keine Seriennummer.

Die "Liberator"-Pistole zum Herunterladen – ein US-Bundesgericht in Seattle untersagte jetzt diese Möglichkeit. Bild: APA/AFP/ROBERT MACPHERSON

"Liberator" heißt die Schusswaffe, die der Texaner Cody Wilson für leistungsstarke 3-D-Drucker entworfen hat. Übersetzt bedeutet der Name so viel wie "Befreier", und ist Programm für den 30-jährigen Chef der Firma "Defense Distributed", der sich als Verteidiger der Redefreiheit und des individuellen Rechts, Waffen zu tragen, versteht.

Wilson geht es mehr um das Prinzip als darum, eine brauchbare Waffe unters Volk zu bringen. Denn der aus demselben Material wie Legosteine hergestellte "Liberator" feuert nicht viel mehr als einen Schuss ab, bevor sich der Lauf verbiegt und unbrauchbar wird.

"Die Zeit der Waffen zum Herunterladen beginnt," frohlockte der Provokateur auf seiner Webseite kurz vor Inkrafttreten eines Vergleichs, auf den er sich im Juni mit der Regierung verständigt hatte. Dieser geht auf einen Streit zurück, der 2013 unter Präsident Obama begann. Schon damals wollte Wilson die Baupläne für den "Liberator" ins Netz stellen.

Verstoß gegen Exportgesetze

Fünf Tage lang schauten die Behörden zu. Dann intervenierte das Außenministerium, das in der Veröffentlichung einen Verstoß gegen die Waffenexport-Gesetze erkannte. Schließlich könnte jeder mit Zugang zum Internet, also auch Terroristen, weltweit diese in Metallschleusen nicht entdeckbare Waffen herstellen.

Zu diesem Zeitpunkt hatten Nutzer das Design bereits 100.000 Mal heruntergeladen. Bevor ein Bundesgericht in Seattle dem Antrag von acht Bundesstaaten und dem District of Columbia (Washington) auf eine einstweilige Verfügung stattgab, luden am Dienstag weitere 5000 Nutzer die kurz vor Ablauf der Sperrfrist ins Netz gestellten Baupläne. Nach dem Urteil lieferte "Defense Distributed" nur noch Fehlermeldungen im Ladebereich.

Richter Robert Lasnik begründete sein Einschreiten mit einem "möglicherweise irreparablen Schaden". Bis zu einem abschließenden Urteil bleibt die Publikation der "Liberator"-Software blockiert. Die Kläger sprechen von "Geisterwaffen", die dazu geeignet seien, die Sicherheit nachhaltig zu gefährden. Hauptkritikpunkt an Wilsons "Liberator": Die Waffe kann in Sicherheitsschleusen nicht entdeckt werden und verfügt über keine Seriennummer, die eine Nachverfolgung des Besitzers möglich machte.

"Wir wollen dieses Pferd nicht aus der Scheune lassen und wieder einfangen müssen", sagt David Shipman von der Waffenkontroll-Organisation "Giffords Law Center to Prevent Gun Violence". Die Demokraten brachten im Kongress zwei Gesetze ein. Das eine verbietet die Verbreitung von 3-D-Designs für Waffen. Das andere zielt darauf ab, für die Waffenherstellung den Gebrauch von nicht entfernbaren Metallteilen vorzuschreiben, die zu entdecken sind.

Trump nicht mehr sicher

Sogar Präsident Trump ist sich nicht mehr sicher, ob es eine gute Idee war, einen Vergleich mit Wilson zu schließen. Angesichts der Kritik von Polizeiverbänden und Sicherheitsexperten twittere er nach Rücksprache mit der Waffenlobby NRA: "Das scheint mir keinen großen Sinn zu machen."

Wilson und sein Anwalt Josh Blackman geloben, den Rechtsstreit notfalls bis vor das oberste Verfassungsgericht zu bringen. Seine Chancen stehen dort nicht so schlecht, wie die heftigen Reaktionen vermuten lassen. Schließlich gibt es kein Gesetz in den USA, das die Eigenherstellung von Waffen untersagte. Trotzig signalisierte der Erfinder des "Liberators" auf Twitter seine Unnachgiebigkeit. "DAS ist der Kampf."

