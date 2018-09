US-Entertainer Bill Cosby soll für mindestens drei Jahre ins Gefängnis

Bill Cosby muss ins Gefängnis. (Reuters) Bild: BRENDAN MCDERMID

NORRISTOWN. US-Entertainer Bill Cosby ist wegen schwerer sexueller Nötigung in drei Fällen zu mindestens drei Jahren Haft verurteilt worden. Richter Steven O’Neill verkündete gestern in Pennsylvania das Strafmaß für den 81-Jährigen, gegen das dessen Anwälte allerdings Berufung einlegen wollen.

Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor fünf bis zehn Jahre Gefängnis für Bill Cosby gefordert. Der 81-Jährige habe keinerlei Reue gezeigt, argumentierte Chefermittler Kevin Steele. Cosbys Verteidiger Joseph Green hatte darauf plädiert, dass der Entertainer seine Strafe im Hausarrest oder in einer Rehabilitations-Einrichtung absitzen dürfe. Er sei zu alt und gebrechlich für den Aufenthalt in einer Haftanstalt.

Etwa 60 Frauen werfen Cosby sexuellen Missbrauch vor, allerdings sind die meisten Fälle verjährt. In dem nun verhandelten Fall geht es um die Vorwürfe von Andrea Constand. Nach ihrer Aussage hatte Cosby sie im Jänner 2004 in seinem Haus in Philadelphia unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht. Im April hatte eine Jury Cosby wegen sexueller Nötigung schuldig gesprochen. Bis zur Verkündigung des Strafmaßes durfte der 81-Jährige seine Wohnung nur in Ausnahmefällen verlassen. Außerdem musste er eine elektronische GPS-Fußfessel tragen.

Cosby zeigte nach der Urteilsverkündung keine Regung. Auch die Gelegenheit, sich zu äußern, nahm er nicht wahr. Familienmitglieder Cosbys waren nicht mit im Saal. Cosby muss zudem eine Geldstrafe von 25.000 Dollar zahlen. Im öffentlichen Register für Sexualstraftäter, das alle 50 Staaten der USA führen, wird er nun als "gewaltbereiter Sexualverbrecher" eingetragen. Auch nach seiner Haft muss er sich damit regelmäßig bei der Polizei melden und an Therapie-Sitzungen teilnehmen.

