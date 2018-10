US-Briefbomben: Täter gefasst, aber Fragen bleiben

WASHINGTON. Das Bild scheint komplett zu sein: Ein Anhänger von US-Präsident Donald Trump übertreibt seinen Fanatismus und schickt Briefbomben an führende Vertreter und Sympathisanten der Opposition.

Cesar Sayoc Bild: Broward County Sheriff’s Office

Der polizeibekannte Cesar Sayoc (56) verhält sich naiv, macht dem FBI die Arbeit leicht, indem er auf den versandten Briefumschlägen seine Fingerabdrücke hinterlässt. Dennoch bleiben bei dem Fall viele Fragen offen.

Die Ermittler werden nur einige klären. Etwa die, was in den Paketen war. Nach bisherigen Infos waren es 15 Zentimeter lange PVC-Rohre, gefüllt mit Pulver, bestückt mit Zündern, die auf Hitze oder Stöße reagieren sollen. Als sicher gilt, dass einige der Bomben so gebaut waren, dass sie nicht hätten funktionieren können.

Wenig mehr als eine Woche vor den Kongresswahlen in den USA rückt auch die Frage in den Vordergrund: Wer profitiert eigentlich von der Bomben-Debatte: Trumps Republikaner oder doch die oppositionellen Demokraten?

