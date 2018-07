UN schlägt Alarm: HIV-Neuinfektionen in fast 50 Ländern deutlich gestiegen

AMSTERDAM. In Osteuropa und Zentralasien hat sich die Zahl der jährlichen Neuinfektionen verdoppelt.

Trotz Warnungen und vieler Anstrengungen: In vielen Ländern steigt die Zahl der HIV-Neuinfektionen. Bild: APA/AFP/ASIT KUMAR

Rund 18.000 Wissenschafter, Aktivisten, Patienten und Politiker beraten diese Woche bei der 22. Welt-Aids-Konferenz in Amsterdam über Wege, die weltweite HIV-Epidemie einzudämmen. Ursprünglich hatte sich das UN-Programm gegen Aids (UNAIDS) 2014 vorgenommen, die Ausbreitung des HI-Virus bis 2030 zu beenden. Mittlerweile gilt das Ziel als kaum noch erreichbar.

Die Welt-Aids-Konferenz steht unter dem Motto "Barrieren durchbrechen, Brücken bauen". Dabei sollen nicht nur neue Therapien diskutiert und wissenschaftliche Neuheiten vorgestellt werden, sondern es geht auch um grundlegende Rechte der Patienten – etwa die Frage, wie besonders gefährdete Gruppen überall auf der Welt Zugang zu Tests und Therapien erhalten können.

"Wir läuten die Alarmglocken"

Knapp 37 Millionen Menschen sind derzeit mit dem HI-Virus infiziert, die meisten leben in Afrika. Fast 60 Prozent von ihnen seien in Behandlung, schreibt UNAIDS. Jedes Jahr sterben knapp eine Million Menschen an Aids. 2017 gab es nach Angaben von UNAIDS 1,8 Millionen Neuinfektionen. Damit scheint das Etappenziel, die Zahl der Neuinfektionen bis 2020 auf 500.000 zu drücken, unerreichbar. Das Gleiche gilt für das Vorhaben, die Zahl der Todesfälle bis 2020 unter 500.000 zu senken.

"Wir läuten die Alarmglocken", sagte UNAIDS-Chef Michel Sidibé vor wenigen Tagen. Während es in Afrika Fortschritte gebe, nehme die Zahl der Neuinfektionen in etwa 50 Ländern deutlich zu. "Der Rückgang bei Neuinfektionen war am deutlichsten in der am stärksten von HIV beeinflussten Region, dem östlichen und südlichen Afrika, wo diese seit 2010 um 30 Prozent zurückgingen", betont UNAIDS. Dagegen habe sich die Zahl der jährlichen Neuinfektionen in Osteuropa und Zentralasien verdoppelt.

HIV-Selbsttests in Apotheken

Unterdessen sind HIV-Selbsttests "ab sofort" rezeptfrei in den österreichischen Apotheken erhältlich. Der Test bietet die Möglichkeit, seinen eigenen HIV-Status unkompliziert und schnell zu bestimmen, teilte gestern die Apothekerkammer mit. Experten erhoffen sich damit, die Hemmschwelle bei HIV-Tests senken und so einen wesentlichen Beitrag zur Früherkennung von HIV-Infektionen leisten zu können.

Sollte der HIV-Selbsttest ein positives Ergebnis anzeigen, ist dieses durch einen weiteren Labortest zu verifizieren. "Um das Testergebnis von einem HIV-Selbsttest zu bestätigen, stehen Ärzte sowie Behandlungszentren der AIDS-Gesellschaft zur Verfügung. Darüber hinaus erhalten Betroffene rasch eine weitere persönliche Beratung, Hilfestellung und psychologische Unterstützung", sagte Armin Rieger, Präsident der Österreichischen AIDS-Gesellschaft.

