Tsunami-Warnung im Pazifik nach Beben der Stärke 7,5

NEUKALEDONIEN. Nach einem Beben der Stärke 7,5 vor der Küste Neukaledoniens ist im Pazifik eine Tsunami-Warnung ausgegeben worden.

Das Pazifik-Tsunami-Warnzentrum erklärte am Mittwoch, Küstengebiete im Umkreis von 1.000 Kilometern vom Epizentrum des Bebens könnten von gefährlichen Tsunami-Wellen getroffen werden. Das Beben ereignete sich in einer Tiefe von zehn Kilometern, teilte die US-Erdbebenwarte USGS mit.

Nach einem Beben sind Tsunami-Wellen beobachtet worden. In Neukaledonien wurde die Bevölkerung aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Auch die neuseeländischen Behörden sprachen eine Warnung aus. Das Epizentrum des Bebens lag nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS 168 Kilometer vor der Ortschaft Tadine, die auf einer zu Neukaledonien gehörenden Insel liegt, in einer Tiefe von zehn Kilometern.

