Tscheche traf beim Airsoft-Spiel Bruder mit echter Waffe

Das bestätigte eine Polizeisprecherin am Samstag der Nachrichtenagentur CTK. "Einer der Spieler hatte seine echte Schusswaffe verloren, ein anderer fand sie und schoss damit im Irrglauben, es handle sich nur um eine ungefährliche Airsoft-Waffe", so schilderte die Sprecherin den vermuteten Unglückshergang nahe der Stadt Milovice. Eine Rettungssprecherin erklärte den Medien, das in die Brust getroffene Opfer sei "in ernstem Zustand" per Hubschrauber in ein Prager Krankenhaus geflogen worden.

Nach offiziell nicht bestätigten Informationen des TV-Senders Nova soll es sich beim Schützen und beim Getroffenen um Brüder handeln. Unter den Spiel-Teilnehmern sollen demnach mehrere Polizisten außerhalb ihrer Dienstzeit gewesen sein. Einem von ihnen soll die Unglückswaffe gehört haben. Die Polizeisprecherin wollte sich dazu unter Hinweis auf laufende Ermittlungen vorerst nicht äußern.