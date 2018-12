Trumps ehemaliger Anwalt wurde zu drei Jahren Haft verurteilt

NEW YORK. Michael Cohen, der frühere Anwalt von US-Präsident Donald Trump, ist zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt worden.

Jurist, Ex-Vertrauter Trumps: Michael Cohen (apa) Bild: APA/AFP/GETTY IMAGES/EDUARDO MUNOZ ALVAREZ

Dieses Strafmaß verhängte am Mittwoch ein Richter in New York, wie US-Medien berichteten. Verurteilt wurde der 52-Jährige unter anderem wegen Verstößen gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung, Steuerbetrugs und wissentlicher Falschaussagen gegenüber dem US-Kongress.

Eine Niederlage vor Gericht erlitt auch die frühere Pornodarstellerin Stormy Daniels. Sie muss Prozesskosten und Anwaltsgebühren an Trump zurückzahlen – 293.000 Dollar (258.000 Euro). Das ordnete ein Gericht in Kalifornien an. Die Summe soll 75 Prozent von Trumps Anwaltskosten in einem Fall abdecken, in dem ihm Daniels Diffamierung vorgeworfen hatte. Trump hatte Stormy Daniels der Lüge bezichtigt. Es ging um ihre Behauptung, sie sei von einem Mann aus dem Trump-Umfeld bedroht worden. Sie blieb bei ihrer Darstellung und klagte wegen des Lügen-Vorwurfs. Das Gericht sah die Klage jedoch nicht als gerechtfertigt an. Daniels’ Anwalt kündigte an, sie werde nicht zahlen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema