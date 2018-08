Touristen über Nacht im Schlund von Padirac eingeschlossen

PARIS. Drei spanische Touristen sind über Nacht in der südfranzösischen Höhlen-Attraktion Schlund von Padirac eingeschlossen worden.

Touristenattraktion Bild: TripAdvisor

Sie wurden bei der üblichen Kontrolle vor der Schließung nicht bemerkt, wie die Leitung am Dienstag mitteilte. Der Schlund von Padirac in der Region Okzitanien ist ein natürliches, rund 75 Meter tiefes und 33 Meter breites Loch im Boden, von dem aus man in ein Höhlensystem gelangt.

Einen Teil davon können Touristen besichtigen, stellenweise fahren sie dabei mit Booten auf einem unterirdischen Fluss, rund 100 Meter unter dem Erdboden. Wie es zu dem Vorfall kam, ist nach Angaben der Betreiber noch unklar - es laufe eine Untersuchung. An jedem Abend würden bei der Schließung strikte Verfahren angewandt, hieß es in der Mitteilung. Die Feuerwehr habe die drei von einer schlechten Nacht erschöpften Besucher am nächsten Tag versorgt, sie seien bei guter Gesundheit. Im vergangenen Jahr kamen mehr als 480.000 Besucher in den Schlund von Padirac.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema