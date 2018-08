Tokio 2020: Militär soll Australiens Sportler fit für Medaillen machen

SYDNEY. Eine am Dienstag präsentierte Partnerschaft von Australiens Sportinstitut (AIS) mit dem Militär soll dafür sorgen, dass die Medaillenanwärter unter Druck wettbewerbsfähiger werden.

Australiens Armee soll mithelfen, dass die Athleten von "down under" bei den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio wieder besser abschneiden als 2016 in Rio de Janeiro. In Brasilien hatte es mit acht Gold-, elf Silber- und zehn Bronzemedaillen die schlechteste Ausbeute seit 24 Jahren für die "Aussies" gegeben.

Dies soll durch Verbesserung der kognitiven und physischen Fähigkeiten erreicht werden. AIS-Direktor Peter Conde erinnerte daran, dass Australien in Rio die Nation mit den meisten Platzierungen von vier bis acht gewesen war.

Beide Seiten könnten davon profitieren

Generalleutnant Rick Burr, der Chef der australischen Armee, sagte, das Projekt würde auch dem Militär helfen. "Die Armee ist immer bestrebt, das Beste aus ihren Mitarbeitern herauszuholen. Diese Partnerschaft mit dem AIS legt den Schwerpunkt darauf, was wir tun können, um die menschliche Leistung zu verbessern", betonte Burr. Rund 120 Athleten und Trainer werden an dem Programm teilnehmen.

