Tödliche Messerattacke in Frankreich: Mutter und Schwester getötet

PARIS. Mit einer Messerattacke hat ein Mann in Frankreich seine Mutter und seine Schwester umgebracht und einen weiteren Menschen schwer verletzt.

Die Ermittlungsbehörden in Frankreich äußerten sich zunächst nicht offiziell zum möglichen Motiv der Tat. Bild: Reuters

Die Polizei erschoss den Täter am Donnerstag in Trappes im westlichen Umland von Paris. Die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) reklamierte die Bluttat für sich.

Die Ermittler stuften sie jedoch zunächst nicht als Terrorfall ein und Innenminister Gerard Collomb berichtete von schweren psychischen Problemen des Mannes. Die Untersuchungen gingen aber weiter, sagte er. Der Täter war den Behörden wegen Terror-Verherrlichung bekannt gewesen. Sein Profil sei aber eher das eines Gestörten mit psychiatrischer Vorgeschichte als das von jemandem, der den Anweisungen einer Terrororganisation folgt, schrieb Collomb auf Twitter.

Laut übereinstimmenden französischen Medienberichten schließen Ermittler einen Familienstreit als Motiv nicht aus. Collomb sagte vor Journalisten, nach Untersuchung seiner Wohnung und seines Telefons werde man mehr wissen über den möglichen Konflikt in der Familie.

Die Polizei sei wegen eines Streits auf der Straße zum Tatort gerufen worden und habe zwei am Boden liegende Opfer gefunden. Der Täter sei unterdessen ins Haus seiner Mutter gegangen, wo er sie getötet habe. Er sei mit dem Messer wieder herausgekommen und trotz Aufforderungen nicht stehengeblieben - daraufhin hätten die Polizisten geschossen. Das schwer verletzte dritte Opfer gehörte nicht zur Familie des Täters.

Französische Medien berichteten übereinstimmend, dass es sich bei dem zweiten Todesopfer um die Schwester des Angreifers handelte. Collomb sagte, dass es sich bei dem Täter um "Sohn und Bruder" der beiden Getöteten handelte.

Der IS verkündete über sein Sprachrohr Amaq im Internet, ein IS-Kämpfer habe die Tat begangen. Die Echtheit der Nachricht konnte zunächst nicht unabhängig bestätigt werden. Der Sender BFMTV berichtete ohne klare Quellenangabe, der Mann sei den Behörden als radikalisiert bekannt gewesen und habe beim Eingreifen der Polizei "Gott ist groß" auf Arabisch gerufen. Die Ermittler tendierten aber eher zu einem Familienstreit. Eine Bestätigung gab es für diese Angaben zunächst nicht.

Frankreich war in den vergangenen Jahren mehrfach Ziel von islamistischen Terroranschlägen. Im Mai hatte ein Angreifer im Zentrum von Paris Passanten mit einem Messer angegriffen - er tötete einen Menschen und verletzte vier weitere, bevor die Polizei ihn erschoss. Anti-Terror-Experten übernahmen die Ermittlungen, der IS hatte auch diese Attacke für sich reklamiert.

