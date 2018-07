Tod eines Tauchers überschattet Rettungsaktion

BANGKOK. Thailand: Helfer legen Sauerstoffleitung zu den Fußballbuben in der Höhle – Ab heute drohen starke Regenfälle.

Hoffen auf Rettung: die in der Höhle eingeschlossenen Buben. Bild: Royal Thai Navy

Schock für alle an der Rettung der zwölf Fußballbuben und ihres Trainers aus der Tham-Luang-Höhle Beteiligten: Ausgerechnet ein Ex-Elitetaucher der thailändischen Marine starb gestern, als er Sauerstofftanks in die Höhle gebracht und auf dem Rückweg zu wenig Luft hatte. Ein Kollege versuchte noch, den Mann wiederzubeleben. "Es war leider vergeblich", sagte Kommandeur Apakorn Yookongkaew.

Und das war leider nicht die einzige schlechte Nachricht an Tag 14, an dem die Elf- bis 16-Jährigen und ihr Coach in der überfluteten Höhle festsitzen. Der Sauerstoffgehalt in der Höhle sinkt – laut Rettungskräften auf rund 15 Prozent. Normalerweise beträgt der Sauerstoffgehalt in der Luft rund 20 Prozent. Daher wurde begonnen, ein Rohr zu verlegen, durch das Sauerstoff zu der Gruppe geleitet werden soll.

Tauchen – risikoreiche Rettung

Der Todesfall versetzte den Rettungsbemühungen einen Schlag. Denn er zeigt, wie groß die Gefahren des Höhlentauchens sind – und wie risikoreich der Plan ist, die Kinder tauchend herauszubringen. Den Kampf gegen das Wasser führen die Retter in der Tham-Luang-Höhle um so erbitterter. Knietief stehen sie in der schlammigen Flüssigkeit, bohren Löcher in den Fels, um noch mehr Rohre zu verlegen, um das Wasser schneller aus den Gängen der Höhle zu pumpen. Schnell, bevor am Wochenende der angekündigte Regen über die Provinz Chiang Rai hereinbricht.

Einen Zentimeter pro Stunde haben sie bisher den Wasserstand senken können. Der Gouverneur der Provinz, Narongsak Osotthanakorn, sagt: "Wir pumpen unaufhörlich Wasser heraus, aber es dringt immer wieder ein, egal, was wir tun." Außerhalb der Höhle haben die Helfer sogar Dämme errichtet, damit nicht mehr Regenwasser in die Gänge eindringen kann.

Auch der Milliardär und Chef des US-Unternehmens Tesla, Elon Musk, will zur Rettung beitragen. Ein Unternehmenssprecher schlug vor, Starkstrombatterien, Bohrmaschinen oder Technik zur genauen Lokalisierung der Jugendfußballer bereitzustellen.

Video: Bei einer Rettungsaktion für das Jugend-Fußballteam, das in Thailand seit 13 Tagen in einer Höhle eingeschlossen ist, ist Donnerstagnacht ein Taucher ums Leben gekommen.

Botschaften der Fußballwelt

Unterdessen erhalten die Buben zahlreiche Unterstützungsbotschaften aus der Welt des Fußballs. Der Präsident des Weltverbandes FIFA, Gianni Infantino, sagte, wenn die Burschen in den nächsten Tagen gerettet würden, würde er sie gern zum Finale der Fußball-WM am 15. Juli in Moskau einladen.

Jürgen Klopp, Cheftrainer von FC Liverpool, sagte in einer vom Sender CNN ausgestrahlten Videobotschaft des Clubs: "Bleibt stark und wisst, dass wir bei Euch sind." Er verfolge den Rettungseinsatz für die thailändischen Burschen in den Nachrichten und hoffe "jede Sekunde", dass sie bald freikämen.

