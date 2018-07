Terminal 2 am Münchner Flughafen geräumt

MÜNCHEN. Der Terminal 2 am Münchner Flughafen ist Samstag früh geräumt worden, weil sich eine Person unkontrolliert im Sicherheitsbereich befand.

Münchner Flughafen Bild: dpa

Die deutsche Bundespolizei hat deswegen am ersten Tag der Sommerferien in Bayern die Abfertigung am Terminal gestoppt und den Bereich geräumt, wie sie per Twitter mitteilte. "Nach der Person wird gefahndet", hieß es.

Die genauen Hintergründe waren zunächst unklar. Wegen des Polizeieinsatzes wurden für viele Abflüge am Terminal 2 Verspätungen angezeigt, auf dem Weg in den Urlaub war bei den Passagieren Geduld gefragt.

Tausende starten an diesem Wochenende zu Beginn der sechswöchigen Sommerferien in den Urlaub. Traditionell gehören diese Tage zu den verkehrsreichsten an Deutschlands zweitgrößtem Flughafen.

Bereich wird durchsucht

Laut einem Sprecher der Bundespolizei Bayern ist die Abfertigung am Terminal 2 am Samstag um 6.45 Uhr gestoppt worden. Zuvor hatte die für die Sicherheitsabfertigung zuständige Firma über den Vorfall informiert. Nach der Sichtung des Videomaterials sei die Entscheidung für die Räumung gefallen, erklärte Sprecher Christian Köglmeier. Derzeit sei diese im Transitbereich im Gange.

Nach der Räumung werde der Bereich noch nach zurückgebliebenen Gegenständen wie Taschen durchsucht, sagte Köglmeier. Ob es sich um eine Frau oder einen Mann handelte, blieb zunächst unklar. Eine "extreme Gefährdung" sei jedoch nach ersten Erkenntnissen unwahrscheinlich.

Wie viele Fluggäste von der Räumung betroffen waren, sei noch unklar, sagte der Sprecher. Der Flughafen München ist nach dem in Frankfurt am Main der verkehrsreichste Deutschlands. Im Jahr 2017 erreichten die Fluggastzahlen nach Angaben der Betreibergesellschaft Flughafen München GmbH einen neuen Höchstwert von 44,6 Millionen Passagieren.

1 Kommentar silver (152) 28.07.2018 11:10 Uhr Donnerstag vorige Woche hab ich selber erlebt in München das ein Mann in den Flieger nach Mallorca rein wollte aber nicht durfte weil sein Ticket erst für 18.8 war und nicht Juli.... Er hat falsch gebucht... Durch die Sicherheitskontrolle ist er aber durch ohne Probleme und das konnte ihm keiner erklären wie das geht... Er ist etwas laut geworden und alle haben mit der Schulter gezuckt scheinbar kannst mit jedem x beliebigen Ticket schon ein Monat vorher rein.... Antwort schreiben

