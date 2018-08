Tausende Bienen belagerten Hot Dog-Stand

Geschätzte 40.000 Insekten hatten sich nach Medienberichten auf dem Schirm niedergelassen, nachdem sie zuvor vermutlich wegen der Hitze ihren eigentlichen Unterschlupf auf einem der Dächer Manhattans verlassen hatten.

Die Besucher des Times Square machten einen großen Bogen um den Würstelstand, die Polizei schickte ihre beiden hauptamtlichen Bienenspezialisten, um die Bienen einzusammeln. In einer knappen Dreiviertelstunde waren die Insekten sicher in einem Behälter verstaut und auf dem Weg zu einer neuen Heimat auf Long Island.

Curious what all the buzz ? is about?! Our official NYPD Bee keepers were in Times Square safely removing a swarm from a local vendor. No tourist was harmed and no bee was left behind. Check out what are bee keepers are up to by following their official Twitter account:@NYPDBees https://t.co/LTMfPPGzlv