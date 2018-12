Straßburg am Tag nach den Anschlägen

STRAßBURG. Am Morgen danach ist in der Altstadt von Straßburg alles wie immer: Menschen sperren Ihre Geschäfte auf, die Straßenbahnen fahren.

Bild: FREDERICK FLORIN (AFP)

Und doch ist alles anders, nachdem am Vorabend mindestens zwei Menschen durch einen Terroranschlag in der Nähe des berühmten Weihnachtsmarktes starben und vierzehn verletzt wurden.

„Sicherheit ist eine Illusion", sagt Nicolas Sprunck. Auch er hat gegen zehn Uhr am Vormittag aufgesperrt. Seine Weinhandlung liegt in der Rue Pittoresque. Das ist eine der Gassen, die zur Place Kleber führen, jenem Platz, an dem der Attentäter am Vorabend offenbar zuallererst geschossen hat.

„Wir leben seit zehn Jahren damit", erzählt Weinhändler Sprunck weiter. Damit, das ist die Terrorgefahr. Im Jahr 2000 war ein Anschlag auf den berühmten Weihnachtsmarkt in der romantischen Altsadt von Straßburg gerade noch vereitelt worden. Seit damals wird der Weihnachtsmarkt besonders geschützt. Die Altstadt mit dem berühmten Liebfrauenmünster, eine der bedeutendsten gotischen Kathedralen, den verwinkelten Gassen und den Fachwerkhäusern, liegt auf einer Insel. Entsprechend gut ist sie abzusichern. An den Brücken werden Passanten kontrolliert, müssen ihre Rücksäcke öffnen, Poller und Betonsperren schützen vor Amokfahrern. Diesmal haben die Kontrollen und Sicherheitsvorkehrungen nichts geholfen.

Um absolute Sicherheit zu bekommen, müsste man die Altstadtt völlig abriegeln - und jeden einzelnen, der hineingeht, kontrollieren wie am Flughaen, meint Sprunck. Aber wer will das schon? „Wir leben ja auch hier."

Manche Teile der Stadt, die Tatorte, sind mit Sicherheitsband abgesperrt. Davor halten Polizisten in Kampfmontur die Stellung. Jacques Briswalter ist an diesem Morgen mit dem Rad unterwegs und muss an einem der Bänder halten. Er ist Restaurator, arbeitet in Paris und Straßburg. Am Vorabend hatte er Gäste aus England zu Besuch: „Sie sollten eigentlich um 20 Uhr auf der Place Kleber sein. Ein Glück, dass sie bei uns waren."

„Was mich aufregt, ist, dass ich nichts machen kann," sagt Briswalter. Er er weiß, was generell geschehen müsse - mehr für die Integration von Zuwanderern. Es gebe viel falsch verstandene Toleranz. Das sei die „Schwäche der Demokratie."

Auch Lionel Fernández hat aufgesperrt am Mittwochmorgen, das Reisebüro Rugler in der Grand Rue. Seine Chefin hat ihm gesagt, er solle auf jeden Fall nach dem Rechten sehen, auch wenn vielleicht nicht viele Kunden kommen werden. Auch er lebt mit der Terrorgefahr. Er sieht sich auf der Straße jetzt genauer um, beobachtet mehr, ob etwas anders ist.

Ein älteres Paar ist auf dem Weg zum Bahnhof, er hält zur Orientierung den Stadtplan in der Hand, den die Hotels verteilen. Wir fahren zurück nach Paris", erzählt er. Die beiden kommen aus San Francisco, wollten Europa zur Weihnachtszeit erleben. Doch am Wochenende haben sie die Ausscheitungen bei den Kundgebungen der „Gelben Westen" in Paris gesehen. „Da haben wir gedacht, wie fahren hierher, hier ist es sicher und ruhig." Nun wollen sie so schnell wie möglich zurück, erst nach Paris, am Wochenende nach Hause. Er trägt noch einen kleinen Weihnachtsmann angesteckt am Revers seiner Winterjacke.

"Stehe neben Mann mit zwei Kopfschüssen"

ORF-Korrespondent Peter Fritz setzte Dienstagabend kurz vor 21.00 Uhr zwei Tweets ab: "Schüsse am Straßburger Weihnachtsmarkt, Evakuierung läuft" und: "Ich stehe neben einem Mann mit zwei Kopfschüssen, wir haben Wiederbelebung nach 45min eingestellt" - auf ärztlichen Hinweis, dass es keinen Sinn mehr habe.

Fritz - ORF-Korrespondent und Büroleiter in Brüssel - schildert gegenüber der APA, wie er zum Augenzeugen wurde: Der Journalist war gerade auf der Pont Saint Martin in dem beliebten Viertel "Petite France" unterwegs. "Ich habe mit meiner Frau telefoniert, da habe ich Knaller gehört und gar nicht an Schüsse gedacht", sagt Fritz. Dann sei er um die Ecke abgebogen. Ein Tourist aus Thailand sei am Boden gelegen und habe stark aus dem Hinterkopf geblutet, der Mann war in Begleitung seiner Frau.

Ich stehe neben einem Mann mit zwei Kopfschüssen, wir haben Wiederbelebung nach 45min eingestellt #straßburg — Peter Fritz (@hpfpeterfritz) 11. Dezember 2018

Man habe versucht, den Angeschossenen mit zwei ärztlich geschulten Frauen aus Deutschland zu stabilisieren. "Sie haben die Atemspende und ich die Herzmassage gemacht", doch die dringend benötigte Notfallhilfe sei zu spät gekommen. Er habe zwar auch die Anschläge vom 11. September 2001 aus einigen Kilometern Entfernung mitverfolgt, aber so nah sei er noch nie an einem Schauplatz gewesen, sagte der ORF-Korrespondent.

Der österreichische Journalist Wolfgang Machreich erzählt, er habe sich kurz nach 20.00 Uhr vom Europaparlament auf den Weg durch den Weihnachtsmarkt in die Innenstadt zum Place Gutenberg gemacht. Dann habe er einen Knall gehört, "ich dachte zuerst an einen Silvesterkracher". Ein torkelnder Mann und schreiende Menschen seien ihm entgegengelaufen, doch niemand, auch nicht die Security-Leute auf dem Weihnachtsmarkt hätten zunächst gewusst, was los sei.

Umliegende Restaurants und Pubs hätten sofort die Rollläden heruntergelassen, erst eine weiter entfernte Bar habe ihn hereingelassen, schildert Machreich. Zwei Stunden später habe er das Lokal auf eigene Gefahr verlassen, an jeder Ecke habe Unsicherheit geherrscht. "Dann waren da Rettungsautos Ende nie, überall schwer bewaffnetes Militär und Hubschrauber. Es war gespenstisch, wie bei einem Putsch", sagt Machreich.

Während die Menschen in der Straßburger Innenstadt in Lokalen Schutz suchten, durften Abgeordnete, ihre Mitarbeiter und Journalisten das Europaparlament bis 2.00 Uhr früh aus Sicherheitsgründen nicht verlassen. Unruhe machte sich breit. Zuerst wurden nämlich nur die Abgeordneten mit Limousinen-Konvois durch die Polizei aus dem Gebäude begleitet.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema