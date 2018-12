Skurril: Kampf der Mittelfinger

Das Video eines Streits, der mit Mittelfingern ausgefochten wurde, bringt derzeit die Twittergemeinde zum Lachen.

Kurz wirkt es, als würde die Lage eskalieren - und dann fällt doch nur der nächste Mittelfinger. Bild: Screenshot Twitter Guy

Fast zweifelt man an der Echtheit des Streits: Zwei New Yorker Hipster, die sich über Minuten hinweg gegenseitig den Mittelfinger zeigen, ohne zu schreien oder handgreiflich zu werden. Dieser Kampf erfreut derzeit die Gemüter im Netz, denn obwohl der Streit ohne Wort harmlos wirkt, ist die Spannung zwischen den beiden jungen Männern greifbar.

Der Twitter-User Guy hatte die Auseinandersetzung mit dem Titel "The most intense fight I've ever seen" gepostet; tatsächlich weiß man jedoch nicht, worüber die beiden Männer sich stritten oder ob der Kampf noch ein Nachspiel hatte. Tatsächlich erinnert das stumme Geplänkel mit den wiederholt ausgestreckten Stinkefingern an die Lichtschwertkämpfe aus Star Wars. Zudem ist er mindestens genauso aufwühlend - besonders für die Lachmuskeln. Sehen Sie selbst:

The most intense fight I’ve ever seen pic.twitter.com/TCXXO98ijp — Guy (@apiecebyguy) 4. Dezember 2018

