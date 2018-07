Siebenjährige verbannt Männer von Verkehrsschild

Die kleine Zoe Carew hatte sich bei einer Fahrt zu ihren Großeltern darüber gewundert, dass auf einem Hinweisschild Streckenarbeiter "Lineman" stand - obwohl doch nicht nur Männer, sondern auch Frauen an den Leitungen arbeiten.

Daraufhin schrieb sie einen Beschwerdebrief an die zuständige Behörde, dass dies "falsch und unfair" sei. Jetzt kam die Antwort: Der Chef der New Zealand Transport Agency (NZTA), Fergus Gammie, bedankte sich freundlich und kündigte an, dass auf dem Schild künftig "Linecrew" ("Streckencrew") stehen wird. In einer Nachricht, die er am Dienstag auf Twitter veröffentlichte, heißt es: "Wir nehmen Zoes Vorschlag gern auf. Großartige Ideen können von jedem kommen, auch von Siebenjährigen."

We were happy to take Zoe’s suggestion on board, because great ideas can come from anyone, including seven-year-olds! Good on you, Zoe! https://t.co/CanSuHBNXN

Zoes Mutter Caitlin Carew - selbst erklärte Feministin - meldete sich ebenfalls zu Wort: "So stolz auf meine Siebenjährige."

So proud of my 7yo. She recently wrote to the NZTA CE asking that they replace the 'Lineman' sign with something more "correct and fair" bc "women can be line-workers too". The CE agreed and now NZTA is developing a new Line Crew sign. High 5s all round! ? pic.twitter.com/lam5tciZ2u