Serienmörder in Indien gefasst

NEU-DELHI. Die Polizei in Indien ist nach Dutzenden Morden an Lastwagenfahrern dem mutmaßlichen Täter auf die Spur gekommen.

Die indische Polizei hat einen Serienmörder festgenommen Bild: APA

Der 48-Jährige habe nach seiner Festnahme gestanden, 33 Truckfahrer seit 2008 getötet zu haben, teilte Polizeisprecher Rahul Kumar Lodha am Mittwoch mit.

Der Mann, Schneider von Beruf, war vergangene Woche nahe Bhopal, der Hauptstadt des Bundesstaates Madhya Pradesh, festgenommen worden. Er habe ausgesagt, die Lkw-Fahrer getötet zu haben, um ihre Waren zu rauben und die Lastwagen zu verkaufen.

Man habe einen "berüchtigten Serienmörder" gefasst, sagte Lodha. Auf die Fährte des Mannes war die Polizei während der Ermittlungen um einen im August getöteten Lkw-Fahrer gekommen. Sieben festgenommene Verdächtige hätten dabei den 48-Jährigen belastet und gesagt, sie hätten ihm bei ähnlichen Raubüberfällen geholfen.

Den Polizeiangaben zufolge hatte sich der mutmaßliche Täter an Essensständen an den Autobahnen mit den Fahrern angefreundet und ihnen Beruhigungsmittel in die Getränke geschüttet. Anschließend habe er sie zu abgelegenen Orten gebracht und dort getötet. Auf die Frage eines Polizisten, warum er die Fahrer getötet habe, soll der Mann gelacht und gesagt haben, er erlöse sie von ihrem schweren Leben als Fahrer, berichtete die Zeitung "Times of India".

Der Verdächtige hat Medienberichten zufolge Frau und zwei Kinder. Seine Festnahme habe Freunde und Verwandte überrascht, die in ihm einen ruhigen und umgänglichen Menschen sahen, der zu solch einer Brutalität nicht fähig sei.

