Senioren türmen für Festival aus Altersheim

SCHLESWIG-HOLSTEIN. Ganz nach dem Motto "Man ist nie zu alt um zu rocken" büxten am Wochenende zwei betagte Herren aus ihrem Altersheim in Richtung Wacken aus. Dort stieg von 3. bis 5. August das wohl größte Heavy-Metal Festival der Welt.

Die rüstigen Herren mischten sich unter die knapp 75 000 Besucher. Bild: AXEL HEIMKEN (dpa)

Das Altersheim alarmierte daraufhin gegen 3 Uhr früh die Polizei. Diese fand die beiden Herren kurz darauf am Festival in Wacken, an dem sie offenbar gefallen gefunden hatten. Die Männer machten sich nur wiederwillig auf den Heimweg. Kurios: Sogar ein Streifenwagen musste die beiden rüstigen "Rocker" beim Rücktransport begleiten.

