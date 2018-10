Seit heute ist Cannabis in Kanada legal: "Ich kann nicht aufhören zu grinsen"

MONTREAL. Kanada hat als weltweit zweites Land nach Uruguay den Verkauf von Cannabis legalisiert. Wie auf einem Bild zu sehen ist, standen die Einheimischen vor einem Geschäft auf Neufundland bereits Stunden vor Mitternacht Schlange.

Ian Power war der erste Kanadier, der legal Cannabis kaufte. Bild: CHRIS WATTIE (X90141)

Der Shop hatte aus dem historischen Anlass eigens in der Nacht für kurze Zeit geöffnet. Ian Power ist schon gegen 20 Uhr davor gestanden, weil er als erster Käufer "in die Geschichte eingehen" wollte. Das dürfte ihm auch gelungen sein: "Das war mein Traum, der erste zu sein, der das erste Gramm legales Cannabis kauft, und hier bin ich", sagte Power zu Journalisten. Trotz frostiger Temperaturen friere er nicht. "Ich bin auf einer kleinen Wolke, so aufgeregt, ich kann nicht aufhören zu grinsen."

Ein Gramm für 6,66 Euro

Kanadischen Staatsbürgern ab 18 Jahren - in manchen Bundesstaaten liegt die Altersgrenze bei 19 Jahren - ist es seit Mitternacht erlaubt, per Bestellung oder in autorisierten Geschäften ein Gramm Haschisch für etwa zehn kanadische Dollar (6,66 Euro) zu kaufen. Der persönliche Besitz ist auf 30 Gramm beschränkt. Kanada wird damit das erste Land der G7-Gruppe, das Cannabis vollständig legalisiert. Schon jetzt gehört es zu den Ländern mit dem höchsten Pro-Kopf-Verbrauch von Marihuana weltweit.

Video: Das im Juni verabschiedete Gesetz erlaubt die Herstellung, den Verkauf und den Konsum des Cannabis.

