Schwere Explosion erschütterte Innenstadt von Tunis

Zahlreiche Krankenwagen und Polizeieinheiten befinden sich derzeit im Einsatz. Die zentrale Prachtstraße, an der sich das Innenministerium und mehrere internationale Hotels befinden, wurde abgesperrt.

A woman blows herself up near a police car in Habib Bourguiba Street, downtown #Tunis. pic.twitter.com/Wj4PaGPIkK