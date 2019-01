Schneechaos im Nahen Osten forderte erste Tote

BEIRUT. Libanon: Sturm verschärft die Lage der Flüchtlinge.

Verzweifelt suchen Flüchtlinge Schutz vor dem Wintersturm. Bild: Twitter

Der seit Tagen im Libanon tobende Wintersturm "Norma" hat erste Todesopfer gefordert. In einem Flüchtlingslager in der Bekaaebene erfroren zwei Säuglinge. Mehrere Menschen werden vermisst. Mitarbeiter des "Internationalen Rotkreuz-Komitees" evakuierten 500 syrische Flüchtlinge aus ihren von gewaltigen Schneemassen eingeschlossenen Zelten.

Besonders dramatisch ist die Lage in der an der Grenze zu Syrien gelegenen Stadt Arsal, wo 60.000 Flüchtlinge untergebracht sind. Ihre aus Plastikplanen, Kartoffelsäcken und Holzlatten errichteten Zelte drohten unter der Last der Schneemassen zusammenzubrechen. In den sozialen Medien flehen Syrer um Überlebenshilfe, welche wegen des Schneechaos in weiten Teilen des Libanons die Betroffenen nur sehr langsam erreicht. Viele der aus der Hauptstadt Beirut in die Bekaaebene führenden Passstraßen wurden gesperrt. Heute wird zwar eine leichte Wetterbesserung erwartet. Für nächste Woche kündigten die Meteorologen aber einen neuen Wintersturm an.

In Jordanien verteilten islamische Hilfsorganisationen unterdessen Zehntausende zusätzliche Decken. Im Zaatari-Camp, dem mit mehr als 400.000 Bewohnern größten Flüchtlingslager des Landes, hat der Wintersturm viele Zelte weggeweht. Teile des Lagers stehen zudem unter Wasser.

