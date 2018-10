Schießerei bei US-Synagoge - Mehrere Tote

PITTSBURGH. Bei einer Synagoge in Pittsburgh (US-Bundesstaat Pennsylvania) soll Medienberichten zufolge ein bewaffneter Schütze das Feuer eröffnet haben. Es soll mehrere Tote geben. Der mutmaßliche Täter hat sich gestellt.

Durch Schüsse nahe einer Synagoge in der Stadt Pittsburgh in den USA sind mindestens vier Menschen getötet worden. "Im Gebiet Wilkins und Shady gibt es einen aktiven Schützen", warnte die städtische Zivilschutzbehörde, zu der auch die örtliche Polizei gehört, am Samstag beim Kurzmitteilungsdienst Twitter.

ALERT: There is an active shooter in the area of WILKINS and Shady. Avoid the area. More info will be released when it is available. — Pgh Public Safety (@PghPublicSafety) 27. Oktober 2018

"Es gibt Tote", sagte ein Polizeisprecher am Samstag am Tatort vor Journalisten. Zur Zahl konnte er keine Angaben machen. Drei Polizisten seien angeschossen worden, ein Verdächtiger sei festgenommen worden. Später sprach er von "mehreren Opfern." Die Lage sei jedoch auch nach der Festnahme des männlichen weißen Verdächtigen noch nicht völlig unter Kontrolle, ein weiterer Schütze könne nicht völlig ausgeschlossen werden.

Die Polizei umstellte das jüdische Gotteshaus mit einem Großaufgebot. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Das Fernsehen zeigte Spezialkräfte der Polizei und Krankenwagen am Ort der Schießerei, deren Hintergrund zunächst unklar war.

Die "Tree-of-Life"-Synagoge gilt als ein konservatives jüdisches Gotteshaus, das jedoch offen für Neuerungen sei, wie der Präsident der jüdischen Gemeinde im Großraum Pittsburgh, Jeff Finkelstein, am Ort des Geschehens sagte. Normalerweise finden sich dort am Samstagmorgen rund 50 bis 60 Gläubige ein. Auch in anderen Gegenden der USA wurden sofort die Sicherheitsvorkehrungen für jüdische Einrichtungen erweitert.

In Squirrel Hill, wo die Synagoge steht, leben seinen Angaben zufolge rund 50 Prozent der im Großraum Pittsburgh ansässigen Juden. Finkelstein zeigte sich erschüttert: "So etwas sollte nicht passieren, nicht in einer Synagoge, nicht in unserem Viertel." Ein lokaler Fernsehsender hatte unter Berufung auf Augenzeugen berichtet, der Schütze sei in die Synagoge gegangen und habe die Worte ausgesprochen: "Alle Juden müssen sterben."

Die Schüsse sollen im zweiten Obergeschoß des Gotteshauses gefallen sein. Ob es auch zu Schusswechseln außerhalb des Gebäudes kam, war unklar.

US-Präsident Donald Trump schrieb auf Twitter, es habe wahrscheinlich mehrere Tote gegeben.

Watching the events unfolding in Pittsburgh, Pennsylvania. Law enforcement on the scene. People in Squirrel Hill area should remain sheltered. Looks like multiple fatalities. Beware of active shooter. God Bless All! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27. Oktober 2018

In den Vereinigten Staaten sterben jährlich mehr als 30.000 Menschen durch Schusswaffen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema