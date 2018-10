Saudi-Journalist getötet?

ISTANBUL. Jamal Khashoggi ist in Istanbul verschwunden.

Jamal Khashoggi Bild: APA/AFP

Nach dem Verschwinden des saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi geht die türkische Polizei davon aus, dass der Regierungskritiker im Konsulat seines Landes in Istanbul ermordet wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge sei dafür eigens ein saudi-arabisches Kommando in die Türkei gereist, das noch am selben Tag wieder abgeflogen sei. Saudi-Arabien wies die Vorwürfe umgehend zurück.

Der regierungskritische Journalist wird seit einem Besuch im saudischen Konsulat am Dienstag vermisst. Laut der türkischen Polizei hat Khashoggi das Konsulatsgebäude nicht wieder verlassen.

