Rote Unterwäsche in Italien, Trauben in Spanien

BERLIN. Weltweit gibt es zum Jahreswechsel unterschiedliches Brauchtum, spezielle Rituale oder besondere Glücksbringer.

Die Südafrikaner starten traditionell mit einer Art Karneval ins neue Jahr Bild: EPA

Für die meisten Menschen beginnt das neue Jahr mit 1. Jänner. Und zum Jahreswechsel gibt es in den unterschiedlichen Ländern Brauchtum, Rituale und Traditionen, die im neuen Jahr Glück und Gesundheit bringen sollen.

Italien: Hier gilt rote Unterwäsche in der Neujahrsnacht als Pflicht, dann winken Glück und Erfolg. Kaufhäuser und Dessous-Geschäfte stellen kurz nach Weihnachten ihre Auslagen entsprechend um.

Spanien: Zu Silvester sind um Mitternacht die Glockenschläge einer Turmuhr auf dem Platz "Puerta del Sol" in Madrid landesweit im Fernsehen zu hören. Zu jedem Ton essen die Menschen eine Weintraube. Das soll Glück bringen.

Griechenland: Die Familien spielen Karten und andere Glücksspiele. Es gilt: Wer gewinnt, hat Glück das ganze Jahr hindurch. Wer verliert, hat Glück in der Liebe.

Bulgarien: Hiebe auf den Rücken mit der "Surwatschka", einem geschmückten Ast des Kornelkirschbaums, sollen Gesundheit und Reichtum bringen. Zu Neujahr laufen Männer in Fellkostümen als "Kukeri"-Ungeheuer durch die Gegend und vertreiben böse Geister.

USA: Vor allem in den Südstaaten werden zu Silvester Linsen gegessen. Weil sie Münzen ähneln, versprechen sie angeblich Glück. Nach der Regel "Nothing Goes Out" darf zu Neujahr nichts das Haus verlassen, auch nicht der Müll. Wenn doch, droht Unglück.

Mexiko: Zu Neujahr stellen viele Mexikaner einen Koffer vor die Tür, der viele Reisen im neuen Jahr bescheren soll. In einigen Regionen werden Puppen verbrannt, die das alte Jahr repräsentieren.

Südafrika: Die Menschen am Kap starten mit einer Art Karneval ins neue Jahr. Höhepunkt ist der bunte Umzug durch Kapstadt am 2. Jänner. Das Spektakel geht auf den "Emancipation Day" zurück, den Tag, an dem die Sklaven in Südafrika in den 1830er-Jahren freigelassen wurden.

Philippinen: Türen und Fenster werden aufgemacht und Lampen aufgedreht, auf die Fensterbretter und in alle Hosen- und Jackentaschen kommen Münzen – das garantiert Wohlstand im neuen Jahr.

Judentum: Juden feiern ihr Neujahrsfest "Rosch Haschana" an den ersten beiden Tagen des Monats Tischri im jüdischen Kalender. 2019 sind das der 30. September und der 1. Oktober. Zum Brauchtum gehört, dass Brote fürs Neujahrsfest nicht länglich sind, sondern rund. Das symbolisiert den Jahreskreislauf.

China: In China ist Neujahr das wichtigste Fest des Jahres. Es richtet sich nach dem Mondkalender und fällt jedes Jahr auf ein anderes Datum – 2019 auf den 5. Februar. Neujahr steht ganz im Zeichen der Familie: Millionen reisen für die Festtage zurück in ihre Heimatdörfer. Am Abend werden alle Fenster und Türen geöffnet, um Glück ins Haus zu lassen.

