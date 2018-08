Rettungsschiff "Aquarius" darf auf Malta anlegen

Warum setzen sich Leute in Boote, die in einem derart desolaten Zustand sind, dass ein Erreichen des europäischen Festlandes absolut unmöglich ist? Natürlich passiert das deshalb, weil Schlepper den in die EU-Drängenden einzureden imstande sind, dass sie ohnehin von NGO-Schiffen, die einige Kilometer von der afrikanischen Küste entfernt herumpatrouillieren, gerettet werden. Diese NGOs sind zumindest mitverantwortlich, dass viele Flüchtenden im Mittelmeer ertrinken. Die Antwort auf das erpresserische Verhalten der betreffenden NGOs müsste sein, die Schiffe ab jetzt nicht mehr in europäischen Häfen anlegen zu lassen oder sie nach dem Anlegen zu konfiszieren.

Greifende Abkommen zur kompromisslosen Schlepperbekämpfung sind ebenfalls überfällig.