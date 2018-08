Regenbogenforelle darf in China jetzt Lachs heißen

In Österreich werden auch Eismeersaiblinge als Alpenlachs bezeichnet - eine Irreführung. Und Seeforellen wurden auch schom als Laxn bezeichnet. Und grosse Regenbogenforellen, die mit karotinhaltigem Futter gefüttert wurden, damit das Fleisch rosa ist, die werden allgemein als Lachsforellen bezeichnet, sind aber kalrerweise so wenig Lachse wie die in China.