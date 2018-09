Rechtsextremen-Kreuzfahrt auf der Donau legt im Juni 2019 in Linz an

Als "Experte" mit dabei: Tommy Robinson, die Galionsfigur der britischen Rechtsextremen

Von 9. bis 16. Juni findet auf der "Monarch Empress" ein Rechtsextremen-Treffen statt – ein Linz-Stopp ist geplant. (Gate 1) Bild:

Lounge, Sonnendeck, Fitness-Center, die musikalische Untermalung ist in Person eines extra engagierten Musikers garantiert – eine Donaukreuzfahrt mit der "Monarch Empress" ist ein Erlebnis. Von 9. bis 16. Juni 2019 wird das 2015/16 erbaute, unter deutscher Flagge fahrende Kreuzfahrtschiff aber nicht Touristen, sondern ganz spezielle Gäste von Regensburg nach Budapest schippern. Die kanadische Rechtsaußen-Newsplattform "The Rebel Media" lädt Gesinnungsfreunde aus der ganzen Welt zur "Rebel Cruise" ein. Auch ein Zwischenstopp in Linz ist geplant, ebenso in Passau, Salzburg und Wien.

Die Schiffsreise werde "viel mehr als Tourismus" sein. Zusätzlich zu geselligem Beisammensein und Tagesausflügen verspricht die Ausschreibung nämlich "ein einwöchiges, gemütliches politisches Seminar, geleitet von vier Rebel-Persönlichlichkeiten". Neben dem aus Calgary stammenden "The Rebel Media"-Gründer Ezra Levant, dem islamfeindlichen US-Historiker Daniel Pipes und der ehemaligen "The Sun"-Boulevardjournalistin Katie Hopkins (Zitat: "In Südafrika gibt es einen Völkermord an den Weißen")" ist mit dem politischen Aktivisten Tommy Robinson auch die Galionsfigur der britischen Rechtsextremen mit an Bord.

"Kämpfer" für die freie Rede

Tommy Robinson, der eigentlich Stephen Christopher Yaxley-Lennon heißt, ist eine der umstrittensten politischen Persönlichkeiten in Großbritannien. 2009 gründete der heute 35-Jährige die rechtsextreme "English Defence League", seither inszeniert sich Robinson mit Vorliebe als Kämpfer für die freie Meinungsäußerung. Im Mai 2017 wurde der selbsternannte "Bürgerjournalist" zu einer dreimonatigen Haftstrafe verurteilt, weil er in illegaler Weise über ein laufendes Strafverfahren wegen Vergewaltigung berichtet hatte. Aufgrund von Verstößen gegen seine Bewährungsauflagen – er hatte einen Prozess wegen Kindesmissbrauchs in Leeds gestört – wurde er im Mai dieses Jahres wegen Landfriedensbruch und Aufhetzung inhaftiert. Für seine radikalen Anhänger ist er ein Held, für die anderen ein gewissenloser Aufrührer außerhalb des demokratischen Konsenses. "Er ist kein Märtyrer der Meinungsfreiheit", schrieb der "Guardian", "sondern ein Karriere-Krimineller mit einer Geschichte aus Mietbetrug, Hooliganismus und Körperverletzung".

Karibik-Kreuzfahrt abgesagt

Ähnlich sah dies im vergangenen Jahr offenbar auch die norwegische Reederei NCL. Diese sagte eine geplante "Rebel Cruise" durch die Karibik ab. Aus diesem Grund findet die Bootsfahrt 2019 auf der Donau statt. Die Veranstalter freuen sich darauf, auf dem Weg mit "lokalen politischen Führern, die die westliche Zivilisation und deren Werte bewahren", in Kontakt zu treten. Wer dabei sein will, sollte aber genug Kleingeld mitbringen: die günstigste Kabine kostet 3088 Euro, die teuerste 4200 Euro. Auch werden Spenden an The Rebel Media erwartet, um "unseren unabhängigen Journalismus weiterführen zu können".

Das sind die rechtsextremen "Experten" an Bord:

Tommy Robinson: Der unter Pseudonym tätige Politaktivist aus Luton stieg in kurzer Zeit vom Sonnenstudio-Betreiber zur Ikone der Rechtsextremen auf.

Daniel Pipes: Der 68-jährige Historiker aus Boston ist Gründer der islamfeindlichen Denkfabrik "Middle East Forum". Er war Berater von Rudolph Giuliani.

Katie Hopkins: Die ehemalige Kolumnistin von "The Sun" und zuletzt "Daily Mail" wurde im Oktober 2017 nach etlichen rassistischen Ausfällen gekündigt.

Ezra Levant: Der 46-Jährige gründete im Februar 2015 die Webseite "The Rebel Media". Der Jurist war auch als Journalist, Lobbyist und YouTuber tätig.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema