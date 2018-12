Razzia gegen Mafia: Dutzende verhaftet

BERLIN / ROM. Länderübergreifende Aktion gegen Mitglieder der "’Ndrangheta".

Polizei bei der Razzia gegen die Mafia in einem Eis-Café in Duisburg Bild: dpa

Mit einer groß angelegten Razzia sind Ermittler in Deutschland, Italien, den Niederlanden und Belgien gegen Mitglieder der italienischen Mafia-Organisation ’Ndrangheta vorgegangen. Insgesamt wurden 90 Tatverdächtige festgenommen und bis zu 4000 Kilogramm Kokain sowie 140 Kilogramm Ecstasy-Pillen beschlagnahmt. Wie der leitende niederländische Staatsanwalt Fred Westerbeke mitteilte, wurden zudem rund zwei Millionen Euro an Einnahmen beschlagnahmt.

In Deutschland konzentrierten sich die Einsätze auf Nordrhein-Westfalen und Bayern. Es war das erste Mal, dass die Polizei so massiv gegen einen Mafiaclan auf deutschem Boden vorging. Laut "Spiegel Online" waren 240 Beamte des BKA und 200 Polizisten der Bundespolizei im Einsatz, darunter Spezialkräfte der Antiterroreinheit GSG 9. Hinzu kamen Hunderte Beamte der Landespolizeibehörden. Das Verfahren richte sich namentlich gegen 47 Beschuldigte, die zum Teil schon seit Jahrzehnten Restaurants und andere Firmen in Deutschland betreiben. Die "Bild"-Zeitung berichtete von mehr als 100 durchsuchten Objekten, darunter – so "Der Spiegel" – auch in Berlin.

In Nordrhein-Westfalen wurde einer der mutmaßlichen Haupttäter verhaftet. Der 45 Jahre alte Gastwirt sei am frühen Morgen in Pulheim bei Köln von den Ermittlern aus dem Schlaf gerissen worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Besitzer einer Osteria werde der Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation beschuldigt, außerdem soll er an "Kokainhandel in sehr, sehr umfangreichem Maße" beteiligt gewesen sein.

Codename "Pollino"

Die internationale Aktion mit dem Codenamen "Pollino" wurde von der europäischen Justizbehörde Eurojust koordiniert. Sie sei das Ergebnis "einer intensiven gemeinsamen Ermittlungsarbeit, die im Jahr 2016 begann und europaweit koordiniert wurde", hieß es in einer Pressemitteilung von Eurojust. Auch in Südamerika gab es Einsätze.

