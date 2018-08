Premierministerin Theresa May mit kurioser Tanzeinlage

KAPSTADT. Bei einem Schulbesuch in Südafrika versuchte May gut gelaunt aber etwas unbeholfen, den Tanz von Schulkindern mitzumachen. Anstatt Lob für ihre Spontaneität erntete die Premierministerin lediglich spöttische Vergleiche im Netz.

Theresa May besuchte während ihrer Südafrika-Reise unter anderem eine Schule in Kapstadt. Bild: RODGER BOSCH (POOL)

Die Regierungschefin hatte am ersten Tag ihrer Afrika-Reise eine Grundschule in Südafrika besucht. Auf Fernsehbildern ist zu sehen, wie May lächelnd mit den Schülern tanzt. Die ungewohnten Tanzschritte bereiteten ihr aber sichtlich Probleme. May tanze wie ein Roboter, ein "Maybot", witzelte ein User beispielsweise auf Twitter.

Tanzeinlagen in der Öffentlichkeit sind für Politiker immer mit einem Risiko verbunden. Nicht alle wirken dabei so lässig wie der frühere US-Präsident Barack Obama bei seiner letzten Afrika-Reise. Besser tanzte wohl nur Nelson Mandela.

