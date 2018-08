Polizistin stillte unterernährtes Baby

BUENOS AIRES. Ein Bild, das um die Welt geht: Eine Polizistin in Argentinien kümmert sich um ein hungriges Baby und gibt ihm die Brust.

Die Polizistin Celecste Ayala, selbst zweifache Mutter, hatte Dienst in einem Kinderkrankenhaus, als ihr ein unterernährtes Baby auffällt. Wie die argentinische Zeitung „Clarín“ berichtete, waren sechs verwahrloste Geschwister von Sozialarbeitern in das Spital „Sister Maria Ludovica“ gebracht worden, weil die Eltern der Kinder drogenabhängig sind. Doch das Personal in dem Krankenhaus war zu diesem Zeitpunkt so überlastet, dass es sich nicht unmittelbar um alle Kinder kümmern konnte.

Als das jüngste der sechs Kinder, ein nur wenige Monate altes Mädchen, zu weinen begann, wurde Ayala auf es aufmerksam. „Ich bemerkte, dass sie hungrig war, als sie ihre Hand in ihren Mund legte“, sagte die Polizistin, deren jüngste Tochter ein Jahr und vier Monate alt ist, der Zeitung. Sie bat darauf, das Baby auf den Arm nehmen und stillen zu dürfen.

Ein Kollege hielt den Moment mit der Kamera fest und postete das Foto auf seinem Facebook-Profil. „Ich möchte diese große Geste der Liebe, die du heute für dieses kleine Baby gemacht hast, das du nicht kennst, aber für das du nicht gezögert hast, dich wie eine Mutter zu benehmen, bekannt machen“, schrieb er in dem Posting. Das Foto wurde mittlerweile knapp 160.000 Mal geliked und Tausendfach geteilt.

