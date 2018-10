Polizei: "Päckchen an CNN war Briefbombe"

WASHINGTON. Das beim US-Sender CNN in New York abgefangene Päckchen war nach Angaben der Polizei eine Briefbombe.

Die Umgebung wurde abgesperrt. Bild: (AFP)

Es habe weißes Pulver und einen funktionsfähigen Sprengsatz enthalten, sagte ein Ermittler am Mittwoch auf einer Pressekonferenz vor dem Time-Warner-Gebäude, in dem CNN seine Büros hat. Auch an das Büro des Gouverneurs von New York, Andrew Cuomo, wurde demnach eine Briefbombe geschickt.

Er wäre nicht überrascht, wenn noch weitere Sprengsätze verschickt worden seien, sagte Cuomo auf der Pressekonferenz. Bürgermeister Bill de Blasio kündigte verschärfte Sicherheitsvorkehrungen in New York an.

Am Dienstagabend und am Mittwoch waren auch mutmaßliche Briefbomben an Ex-Präsident Barack Obama und die ehemalige demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton abgefangen worden. Der an Clinton adressierte Sprengsatz ähnelte einem Medienbericht zufolge dem, der Anfang der Woche am Wohnsitz des Milliardärs George Soros in New York gefunden worden war.

Über die Hintergründe und die Absender der Briefbomben war zunächst nichts bekannt. Auffällig ist, dass sie an prominente Politiker der Demokraten gerichtet waren und mit Soros einen der größten Geldgeber der Demokraten zum Ziel hatten. CNN wird vom republikanischen US-Präsidenten Donald Trump immer wieder als Verbreiter von Falschnachrichten geschmäht.

Trump verurteilte ebenso wie sein Vize Mike Pence die "versuchten Anschläge" auf "Obama, die Clintons, CNN und andere" als abscheulich. Die Täter würden mit aller Härte des Gesetzes zur Verantwortung gezogen.

"Mit allen Möglichkeiten des Gesetzes zur Verantwortung gezogen"

Das Weiße Haus verurteilte die Vorfälle scharf. "Diese terrorisierenden Handlungen sind verachtenswert und jeder, der dafür verantwortlich ist, wird mit allen Möglichkeiten des Gesetzes zur Verantwortung gezogen", erklärte die Sprecherin von US-Präsident Donald Trump, Sarah Sanders, in Washington.

Die US-Regierung verurteile die "versuchten gewaltsamen Attacken" auf Obama, Clinton und andere, betonte sie. Der Secret Service und andere Behörden untersuchten die Vorfälle genau und unternähmen alles Notwendige, um jeden zu schützen, der von "diesen Feiglingen" bedroht sei.

Die "New York Times" berichtete unter Berufung auf die Polizei, das an Clinton adressierte Paket weise Ähnlichkeiten zu der Briefbombe auf, die am Montag am US-Wohnsitz des Milliardärs und Philantropen George Soros gefunden worden war.

Ein Angestellter hatte den Sprengsatz im Briefkasten von Soros' Anwesen in Bedford nördlich von New York entdeckt. Sprengstoffexperten hätten den Gegenstand dann explodieren lassen. In den USA hat Soros seit Jahren die Demokraten unterstützt.

