Politiker protestiert nackt gegen Touristenschiffe

Proteste gegen Kreuzfahrtschiffe sind in Europa grundsätzlich nichts Neues. Vor allem in Venedig werden die Passagiere der Ozeanriesen regelmäßig darauf hingewiesen, doch besser wieder das Weite zu suchen. Jetzt sorgt ein norwegischer Kommunalpolitiker mit seinem Protest für Belustigung im Netz.

Norwegens Fjorde sind mittlerweile ein beliebtes Reiseziel für Kreuzfahrtschiffe. Bild: colorbox.com

Der 71-Jährige Svein Ingval Opdal postete ein Foto von sich, auf dem er nackt vor einem vorbeifahrenden Kreuzfahrtschiff posiert. Der Grund: Der Politiker der norwegischen Grünen wollte ein Zeichen setzten. Wöchentlich würden insgesamt rund 11.000 Kreuzfahrt-Urlauber die kleine Stadt heimsuchen, in der Opdal seine Ferien verbringt. Der Kommunalpolitiker stört sich an den vielen Touristenschiffen, die täglich über den Fjord fahren und genau dort halten, wo er in Ruhe Urlaub machen will.

Als am Sonntag dann erneut zwei Schiffe vorbeikamen, hatte der 71-Jährige genug. Er bat seine Frau, ein Bild von sich zu machen. Kurze Zeit später landete der Schnappschuss mit den Worten „Ich protestiere“ im Netz.

I protest! Ein Beitrag geteilt von Svein Opdal (@sveinopdal) am Aug 4, 2018 um 11:14 PDT

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema