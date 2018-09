Papstkritik an Plastikmüll

ROM. Franziskus verurteilt auch Wasser-Privatisierung

Papst Franziskus hat die Verschmutzung der Meere durch Plastik verurteilt. "Wir können nicht zulassen, dass die Meere und Ozeane von endlosen Plastikteppichen bedeckt sind", sagte er in einer Botschaft anlässlich des vierten "Tages für Gebete für die Schöpfung".

"Leider scheitern viele Bemühungen an einem Mangel an effektiven Regeln und Kontrollen", fügte Franziskus hinzu. Dies betreffe vor allem die Meeresregionen in internationalen Gewässern, hieß es weiter. Weltweit ist die Kritik am Plastikmüll zuletzt gewachsen.

Der Papst forderte zudem einen Zugang zu sauberem Trinkwasser für alle Menschen. "Sicheres Trinkwasser ist ein grundlegendes und universelles Menschenrecht", sagte er. Zudem verurteilt das Kirchenoberhaupt eine Privatisierung von Trinkwasser und drängt auf stärkeres Engagement zur Gewährung dieses Menschenrechts.

