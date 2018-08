Paarungswilliger Delfin rieb sich an Urlaubern - und löste Badeverbot aus

LANDÉVENNEC. Er attackierte Badegäste, rieb sich an ihnen oder hob sie mit der Nasenspitze aus dem Wasser: Weil ein Delfin derzeit zu zudringlich ist, verhängte der Bürgermeister eines französischen Urlaubsortes ein Badeverbot.

"Zafar", wie der Delfin von den Bewohnern Landévennecs in der Bretagne getauft wurde, ist eigentlich für seine Sanftmütigkeit bekannt. Er soll Touristen sogar an seiner Flosse mitgenommen haben. Jetzt befindet sich "Zafar" allerdings im Paarungsmodus und kann offenbar nicht mehr klar denken. Das führt dazu, dass er sich gegenüber Menschen äußerst grob und seltsam verhält. Wer in die Nähe des liebestollen Meerestieres kommt, ist in Gefahr: Ein Badegast musste gar mit einem Boot gerettet werden. Um weitere Attacken zu verhindern, hat der Bürgermeister der französischen Gemeinde ein Badeverbot verhängt.

Wer dagegen verstößt, muss mit einer Strafe in Höhe von 39 Euro rechnen. Französischen Medienberichten zufolge sei das Badeverbot aber wieder aufgehoben, weil Zafar die Gegend verlassen hat.

