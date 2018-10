Ohne Sicherung auf Hochhaus geklettert: Extremsportler festgenommen

LONDON. "Spiderman" Alain Robert ist am Donnerstag die 230 Meter hohe Fassade eines Gebäudes im Londoner Bankenviertel hochgeklettert.

Waghalsige Aktion in London Bild: (AFP)

Für seine gewagte Aktion auf das Dach des Heron-Hochhauses brauchte der 56-Jährige ohne jegliche Absicherung etwa 50 Minuten. Die Polizei nahm ihn nach der lebensgefährlichen Aktion fest. "Ich bin nicht verrückt", sagte der Franzose.

Es sei eine mittelschwere Tour gewesen, betonte er. Der Freikletterer hatte zuvor schon Dutzende Wolkenkratzer erklommen, darunter das Empire State Building in New York und das Burj Khalifa in Dubai.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema