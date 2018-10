Nordrhein-Westfahlen: Mann lieferte seine betrunkene Frau bei der Polizei ab

ISERLOHN. Weil sich seine 37-jährige Frau nach dem Besuch eines Oktoberfestes hochgradig aggressiv zeigte, lieferte der Mann (40) seine Frau direkt bei der Polizeiwache ab.

Der 40-Jährige sei nach eigenen Angaben mit deren Zustand überfordert gewesen, teilte die Polizei in Iserlohn am Montag mit. Demnach schlug seine drei Jahre jüngere Gattin auch auf der Polizeiwache um sich, so dass die Beamten sie zu ihrem eigenen Schutz über Nacht in Gewahrsam nahmen. "Ihr Auftreten und ihre Aggression" hätten auch die diensthabenden Beamten überzeugt, sie dazubehalten.

