Nicht "begeistert genug": Schüler musste Trump-Auftritt verlassen

Der junge Mann stand bei der Ansprache des US-Präsidenten direkt hinter dem Rednerpult. Offenbar wusste er nicht, wie präsent er zum Zeitpunkt des Auftrittes in Erscheinung trat. Auf der Aufnahme der Rede ist zu sehen, dass der Schüler nur wenig mit dem anfangen kann, was Donald Trump von sich gibt. Diese Tatsache blieb auch dem Secret Service nicht verborgen. Er wurde freundlich gebeten die Veranstaltung zu verlassen. Der Grund: Er sei nicht "begeistert genug", wie er dem Sender CNN später sagte.

Ebenfalls kurios: Schon vor der Veranstaltung sei er aufgefordert worden, mehr Begeisterung zu zeigen. "Sie wollten mich dazu bringen, dass ich eine dieser roten "Make America great again"-Kappen trage, was ich aber abgelehnt habe." Der High-School-Schüler nahm seinen Rauswurf gelassen: "Ich wollte nicht provozieren. Aber wenn ich etwas höre, das mir nicht gefällt, dann zeige ich das auch. Ich habe eben kein Poker-Face."

Das Video zeigt auch, wie empfindlich Trumps Mitarbeiter auf das Publikum reagieren. Nachdem der junge Mann im Karo-Hemd ausgetauscht worden war, musste zwei weitere Zuhörer ihre Plätze räumen. Es erschien eine junge, blonde Frau im Publikum und sagte kurz etwas zu den beiden, woraufhin diese ihren Platz verließen, auf dem sich dann die junge Frau postierte und stehen blieb. Sekunden später gesellte sich eine weitere, ebenfalls blonde Frau an ihre Seite.

Auf Twitter wurde der junge Mann gefeiert:

I don't know who you are kid, but right now, you're my hero. #plaidshirtguy