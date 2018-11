Neue Definition für das Kilogramm beschlossen

VERSAILLES. Vertreter von 60 Staaten haben am Freitag den Umbau des Internationalen Einheitensystems beschlossen.

Symbolbild Bild: (colourbox.de)

Alle Delegierten sprachen sich auf der Generalkonferenz für Maße und Gewichte in Versailles dafür aus, Kilogramm, Ampere (Stromstärke), Mol (chemische Stoffmenge) und Kelvin (Temperatur) neu zu definieren.

Versailles. Durch die Entscheidung werden physikalische Einheiten über Naturkonstanten wie die Lichtgeschwindigkeit, die Ladung des Elektrons oder das Plancksche Wirkungsquantum bestimmt. Als "Meilenstein für den wissenschaftlichen Fortschritt" bezeichnete der Direktor des Internationalen Büros für Maße und Gewichte, Martin Milton, die Abstimmung in der französischen Stadt. Die Anwendung der Naturkonstanten biete eine stabile Grundlage für die Entwicklung neuer Technologien.

Einige Hundert Wissenschafter, Ingenieure und Techniker rund um den Globus arbeiteten an der Neuerung, um wesentliche Mängel in der Welt des Messens zu beheben. So unterschieden sich etwa das Ur-Kilogramm und seine Kopien zum Teil in ihrer Masse um ein halbes Mikrogramm (Millionstel Gramm) pro Jahr. Die Änderungen treten am 20. Mai 2019, dem Weltmetrologietag, in Kraft.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema