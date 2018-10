Naturkatastrophe in Indonesien - 844 Tote identifiziert

Behörden und Intelligenz oder Hausverstand würde genügen, aber.......!



Von Baubehörden oder Verkehrsgutachten zum Zwecke der Interessen Einzelner ist man ja was es gewohnt, das man sich mitunter mehr als wundert,



aber das dort wo es um Sicherheit geht derartige Blitzer sitzen, die wahrscheinlich auch noch Titel haben,

das ist im Grunde genommen schon schrecklich.



Wie weltfremd dürfen Leute sein, die solche Entscheidungen treffen müssen..



Was Lügen betrifft, wie beim Dieselskandal, ja da ist es wahrscheinlich insoferne anders,

als sich NIMENAND der Augen hat und sieht gegen Konzerninteressen und Streiwerte aufstehen traut, auch kein noch so hoher Beamter, weil der dann zur SChnecke wird, wenn er dann eine Tsunami über sich daherkommen sieht.