Nach dem Tod von Bush senior: Labrador "Sully" trauert vor Sarg

WASHINGTON.Der Assistenzhund des verstorbenen Ex-Präsidenten George H. W. Bush hat seinem Herrchen die letzte Ehre erwiesen.

Bushs Sprecher Jim McGrath teilte am Montag ein Bild auf Twitter, auf dem der Hund vor dem Sarg Bushs ruht. Dazu schrieb er "Mission erfüllt".

Bush war am Freitag im Alter von 94 Jahren in seinem Haus in Houston gestorben - die OÖN berichteten. Er litt an Parkinson. Der Labrador-Retriever mit dem Namen "Sully" war sein "Service Dog".

Nach einem Bericht der "Washington Post" half er dem Ex-Präsidenten etwa dabei, heruntergefallene Gegenstände aufzuheben oder Türen zu öffnen und zu schließen. "Sully" ist so prominent, dass er ein eigenes Instagram-Konto hat.

Nach dem Tod des früheren US-Präsidenten George H. W. Bush wurde dessen Leichnam am Montag im US-Kapitol in Washington aufgebahrt. Bei einer Zeremonie wollen dort zunächst Abgeordnete des Senats und des Repräsentantenhauses des Toten gedenken. Danach können Bürger bis Mittwoch Abschied vom 41. Präsidenten der USA nehmen, der von 1989 bis 1993 im Weißen Haus in Washington saß.

US-Präsident Donald Trump hat den Mittwoch zum Nationalen Trauertag erklärt. An dem Tag findet auch die zentrale Trauerfeier in der Nationalen Kathedrale in Washington statt.

Donald Trump und First Lady Melania nehmen an der Trauerfeier teil. Anschließend soll Bushs Leichnam zurück nach Texas gebracht werden. Beerdigt wird Bush am Donnerstag in College Station in Texas auf dem Campus der A&M-Universität, die seine Bibliothek und sein Museum beherbergt. Bush war am Freitag im Alter von 94 Jahren in seinem Haus in Houston gestorben. Sein Tod wurde nicht nur in den USA, sondern weltweit mit Trauer aufgenommen.

Video: Er steuerte die USA durch das Ende des Kalten Krieges und gründete eine politische Dynastie: Der frühere US-Präsident George H.W. Bush ist tot. Er starb im Alter von 94 Jahren. Das Land trauert.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema