Mysteriös: Stecknadeln auch in Neuseelands Supermarkt-Erdbeeren gefunden

AUCKLAND. Die Aufregung über Stecknadeln in abgepackten Erdbeeren aus Australien hat nun auch das benachbarte Neuseeland erreicht.

Ein verärgerter Arbeiter könnte hinter den Stecknadeln in den Erdbeeren stecken. Bild: HANDOUT (X80001)

Die Supermarktkette Countdown informierte am Sonntag ihre Kunden darüber, dass Nadeln in einer Packung mit australischen Erdbeeren aus einem ihrer Geschäfte in Auckland entdeckt worden seien. Die betroffene Charge sei daraufhin landesweit aus dem Verkauf genommen worden.

Das Unternehmen riet seinen Kunden, alle Erdbeeren aus Australien vor dem Verzehr zunächst aufzuschneiden. Im australischen Bundesstaat Queensland war diesen Monat ein Mann nach dem Verzehr von Erdbeeren mit heftigen Bauchschmerzen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wir haben berichtet. In seinem Bauch wurden Stecknadeln gefunden. Landesweit wurden bisher mehr als hundert Stecknadel-Funde in Erdbeeren gemeldet. Es wird allerdings vermutet, dass es sich bei einem Großteil der Meldungen um Scherze handelt.

Der Bundesstaat Queensland setzte eine Belohnung in Höhe von 100.000 australischen Dollar (61.000 Euro) für Hinweise zu den Tätern aus. In Australien können solche Taten mit bis zu 15 Jahren Haft bestraft werden. Die Vereinigung der Erdbeerproduzenten von Queensland spekulierte, ein verärgerter früherer Arbeiter könne für die Tat verantwortlich sein.

