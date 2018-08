Museumskater aus "verhexter Wohnung" von Michail Bulgakow entführt

MOSKAU. Im Roman "Der Meister und Margarita" von Michail Bulgakow ist der sprechende Kater Behemoth eine der unheimlichsten Figuren. Als dessen Doppelgänger ist ein schwarzer Kater seit Jahren durch das Bulgakow-Museum in Moskau getigert - doch am Mittwoch ist das Museumstier von einer unbekannten Frau entführt worden.

Das meldete die Agentur Interfax unter Berufung auf das Museum.

In dem Haus am Gartenring hatte Bulgakow (1891-1940) gelebt und es einschließlich seiner "verhexten Wohnung" auch im Roman beschrieben. In der Gedenkstätte für den russischen Schriftsteller war der Kater mit seinem langen, seidigen Fell seit 2005 als fester Mitarbeiter mit Kost und Logis behandelt worden. Behemoth schlafe am liebsten direkt auf einer Skulptur Bulgakows, teilte das Museum mit.

Auf seinem täglichen Rundgang durch den Hof sei das etwa sechs Kilo schwere Tier nach Berichten von Zeugen von einer Frau verschleppt worden.

