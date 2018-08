Muschelkrieg führt zu diplomatischer Verstimmung

Französische Fischer kämpfen in Jakobsmuschel-Fanggründen mit harten Bandagen gegen ihre britische Konkurrenz

Der Muschelkrieg zwischen britischen und französischen Fischern hat ein diplomatisches Nachspiel. Premierministerin Theresa May rief nach einer "einvernehmlichen Lösung". Umweltminister Michael Gove forderte Frankreichs Behörden auf, die Einhaltung von Recht und Ordnung sicherzustellen, "damit diejenigen, die ein Recht haben zu fischen, weiterhin fischen können." Und Sir Ed Llewelyn, Botschafter in Paris, reichte einen formellen Protest gegen die Ereignisse von vergangenem Dienstag ein.

Der Streit zwischen den Fischern über den Zugang zu Fanggründen in der "Baie de la Seine" währt schon seit mehr als 15 Jahren. Denn französischen Fischern ist es gesetzlich verwehrt, zwischen Mitte Mai und Anfang Oktober nach Jakobsmuscheln zu fischen.

Streit wegen fehlender Absprache

Für britische Boote gilt das nicht, sie dürfen nach EU-Recht das ganze Jahr außerhalb der französischen 12-Meilen-Zone ihre Schleppnetze auswerfen. In der Vergangenheit gab es ein "Gentleman’s Agreement", wonach kleine britische Schiffe unter 15 Meter Länge noch vor dem 1. Oktober in der Seine-Bucht aufliefen.

Weil heuer die Absprache fehlte, eskalierte der Streit. Sechs britische Trawlers wurden Dienstagmorgen von 40 französischen Schiffen erwartet. Es kam zu hässlichen Szenen. Steine wurden geworfen, Leuchtfackeln gezündet und Rauchbomben geworfen.

Videoaufnahmen zeigen, wie ein französisches Boot einen britischen Trawler rammte. Was die Briten besonders erregte, war der Umstand, dass ein Schiff der französischen Küstenwache anwesend war, aber lediglich Aufnahmen machte. Am Ende musste die britische Flotte umkehren, ohne eine einzige Jakobsmuschel gefischt zu haben.

Anthony Quesnel, Kapitän der "La Rose des Vents", sagte hinterher: "Wenn wir sie gewähren ließen, würden sie die ganze Gegend plündern. Wir haben eine Schlacht gewonnen, aber nicht den Krieg." Seine Kollegen behalten sich weitere direkte Aktionen gegen die britische Konkurrenz vor. Darüber hinaus organisieren sie jetzt einen Boykott gegen aus Großbritannien importierte Jakobsmuscheln.

Die britische Seite schrie empört auf. Mike Park vom schottischen Fischereiverband verdammte die "Piraterie auf hoher See". Kollege Jim Portus forderte, "die Navy sollte britische Schiffe schützen". Was Unterhausabgeordnete Sheryll Murray unterstützte, die nach dem Einsatz von Kriegsschiffen rief, was die rechtslastige "Daily Mail" zu der Schlagzeile hinriss: "Entsendet die Royal Navy!" So weit wird es hoffentlich nicht kommen.

