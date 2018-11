Mindestens zehn Tote nach Erdrutsch in Armenviertel in Rio

RIO DE JANEIRO. Bei einem Erdrutsch in einem Vorort der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro sind nach Medienberichten mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen.

Mindestens elf Personen konnten gerettet werden, zitierte das Nachrichtenportal "Globo" am Samstag die Feuerwehr. Neun Häuser seien zerstört worden.

Das Unglück ereignete sich demnach in den Morgenstunden in einem Armenviertel am Hang eines Berges in der Gemeinde Niteroi in dem Bundesstaat Rio. Nach Angaben des örtlichen Katastrophenschutzes galt in der Region erhöhte Alarmbereitschaft wegen starker Niederschläge in den vergangenen Tagen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema