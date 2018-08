Mindestens vier Tote nach Massenschießerei bei Videospiel-Turnier

JACKSONVILLE (FLORIDA). Bei einer Videospiel-Veranstaltung in einem Restaurant in der Stadt Jacksonville im US-Staat Florida ist es am Sonntag laut dem Büro des zuständigen Sherriffs zu einer "Massenschießerei" gekommen.

Der zuständige Sheriff rief die Bürger auf, die Gegend großräumig zu meiden. Bild: Twitter

Etliche Personen seien dabei getötet worden, teilte der zuständige Sheriff auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Er rief die Bürger auf, die Gegend großräumig zu meiden. Das Turnier wurde online auf sozialen Medien übertragen. Weitere Details sind derzeit noch nicht bekannt.

Der lokale Sender WJXT berichtete unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen, mindestens vier Menschen seien getötet worden. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür zunächst nicht.

Ein Organisator eines Videospiel-Wettbewerbs in der Stadt schrieb auf Twitter, es sehe so aus, als seien bei dem Event Schüsse gefallen. In einem Video, dass von dem Turnier stammen soll, hört man Schüsse und Schreie.

Auch ein Verdächtiger sei tot, es sei zu diesem Zeitpunkt unklar, ob es weitere Verdächtige gebe, hieß es in der Twitter-Nachricht der Polizei weiter. "Mehrere Tote an Ort und Stelle, viele weggebracht", hieß es.

Die Zeitung "Miami Herald" berichtete, es gebe vier Tote und elf Verletzte.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema