Mindestens drei Tote bei Bombenanschlag in Mogadischu

Mehr Weltspiegel

CHEMNITZ/BERLIN. Nach den Demonstrationen mit rund 11.000 Teilnehmern verschiedener Lager in der deutschen ...

MOGADISCHU. Bei einem Selbstmordanschlag in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind mindestens acht ...

QUITO. Bei einem Busunglück in Ecuador sind elf Menschen getötet und 37 weitere verletzt worden.

MANTUA. Eine Frau hat im Stadtmuseum von Canneto sull'Oglio in Mantua in Norditalien mit Fleischermessern ...

CHEMNITZ/BERLIN. Sowohl an der Demonstration "Herz statt Hetze" als auch an einem so genannten ...