Mindestens acht Tote bei Selbstmordanschlag in Somalia

MOGADISCHU. Bei einem Selbstmordanschlag in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind mindestens acht Menschen getötet worden.

Spuren der Verwüstung in Mogadischu. Bild: Reuters

Der Attentäter habe sich am Sonntagmorgen in einem mit Sprengsätzen beladenen Auto in die Luft gesprengt, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Mindestens zehn Menschen seien verletzt worden.

Die meisten Opfer seien Zivilisten. Die Explosion habe sich vor einem Gebäude ereignet, in dem Regierungsbeamte leben. Die radikalislamische Terrorgruppe Al-Shabaab reklamierte den Anschlag im Radiosender Andalus für sich. Die mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida verbundene sunnitische Organisation kämpft in Somalia seit Jahren für die Errichtung eines sogenannten Gottesstaates.

