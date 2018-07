Messerattacke in deutschem Linienbus: Mehrere Verletzte

LÜBECK. Großeinsatz in Lübeck: Ein Mann soll in einem Linienbus mehrere Menschen mit einem Messer angegriffen und diese verletzt haben. Tote gab es laut ersten Informationen keine, die Zahl der Verletzten soll bei mehr als zwölf liegen.

Der Angreifer konnte zunächst flüchten, inzwischen soll er in Polizeigewahrsam sein. Wie die "Lübecker Nachrichten" berichten, gibt der Täter an, aus dem Iran zu stammen.

Die örtliche Polizei war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Im Kurzbotschaftendienst Twitter teilte die Polizei Schleswig-Holstein lediglich mit, es gebe in Lübeck-Kücknitz aktuell einen "größeren Polizeieinsatz".

In #lübeck #kücknitz kommt es aktuell zu einem größeren #Polizei|einsatz. Wir prüfen die Hintergründe und informieren hier in Kürze weiter. — Polizei SH (@SH_Polizei) 20. Juli 2018

Die Zeitung zitierte Augenzeugen, nach deren Angaben der Bus voll besetzt in Richtung Travemünde unterwegs war. Plötzlich habe ein Passagier einen Rucksack fallen lassen und im Anschluss Menschen in dem Bus attackiert. Der Fahrer habe den Bus sofort gestoppt und sei ebenfalls angegriffen worden. Er machte geistesgegenwärtig die Türen auf so dass Passagiere fliehen konnten.

