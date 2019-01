Meldungen aus den Regionen

SCHWERIN. Weil sie nicht einschlafen wollte, hat ein Vater im deutschen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern seine neunjährige Tochter ausgesetzt. Die Aktion habe ihr zeigen sollen, "wie gut sie es zu Hause hat", sagten die Eltern der Polizei. Diese hatte ein Anrufer benachrichtigt, nachdem das Kind ihn um Hilfe gebeten hatte. Der Vater gab an, er habe das Kind auf der Fahrt von Stralsund nach Altefähr aussteigen lassen und sei so weit gefahren, dass sie das Auto nicht mehr sehen konnte. Als er zurückkehrte, fand er die Tochter nicht mehr.

TOKIO. Der japanische Milliardär Yusaku Maezawa (43) hat nach eigenen Angaben den am häufigsten geteilten Tweet geschaffen. Maezawa hatte am Samstag geschrieben, er verspreche 100 ausgewählten Nutzern eine Million Yen (gut 8000 Euro) in bar, wenn sie seinen Tweet teilten. Bis Montag folgten dieser Aufforderung 4,8 Millionen Twitter-Nutzer.

SEOUL/PJÖNJANG. Ein Sonderzug aus Nordkorea ist am Montag in China eingetroffen. Der Zug habe gestern die Grenze überquert und werde Dienstagmorgen in Peking erwartet, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap. Ob sich ein hochrangiger Vertreter Pjöngjangs an Bord befand, ist nicht bestätigt. In der chinesischen Grenzstadt Dandong hätten dutzende gepanzerte Fahrzeuge zwischenzeitlich die Straßen im Umfeld des Bahnhofs blockiert.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema