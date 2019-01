Meldungen aus den Regionen

KOPENHAGEN. Nach dem Zugunglück am Mittwoch in Dänemark stieg die Zahl der Todesopfer auf acht: Die Rettungskräfte entdeckten im Wrack zwei weitere Leichen. Für das schwerste Zugunglück in Dänemark seit fast 30 Jahren war vermutlich ein leerer Lkw-Anhänger verantwortlich. Er war auf der Brücke über den Großen Belt von einem Güterzug gefallen und hatte einen Passagierzug getroffen. Die 18 Kilometer lange Brücke verbindet die Inseln Seeland und Fünen.

PEKING. Erstmals seit 70 Jahren ist Chinas Bevölkerung geschrumpft. 2018 kamen einem Experten zufolge 2,5 Millionen weniger Kinder zur Welt als 2017. Es gab 11,58 Millionen Todesfälle. Bei 10,31 Millionen Geburten sank die Bevölkerungszahl um 1,27 Millionen.

CHINA/TAIWAN. In der Grafik zum Artikel über die Drohung von Chinas Präsident Xi Jingping gegenüber Taiwan ist uns ein Fehler unterlaufen. Die Flächenangabe zu Taiwan sollte 36.006 km2 lauten, nicht 36.006 Mio. km2. Wir bitten um Entschuldigung.

